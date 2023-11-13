В США подсчитали, что электрокары используются реже автомобилей с ДВС

Исследование: вклад электрокаров в снижение выбросов в атмосферу переоценен

Специалисты американского Университета Джорджа Вашингтона и Национальной лаборатории возобновляемых источников энергии провели исследование, изучив данные одометров 12,9 млн подержанных автомобилей и 11,9 млн внедорожников с пробегом в период с 2016 по 2022 годы. В ходе исследования выяснилось, что электромобили с аккумуляторной батареей (BEV) проезжали почти на 4500 миль меньше в год, чем автомобили, работающие на двигателе внутреннего сгорания (ДВС).

В частности, электромобили проезжали 7 165 миль (примерно 11530 км), при этом автомобили с бензиновым мотором проезжали 11 642 мили в год (18736 км), а электрические внедорожники проезжали 10 587 миль (17038 км), в то время как их бензиновые аналоги проезжали 12 945 миль в год (20833 км).

По словам соавтора исследования и доцента кафедры инженерного менеджмента и системной инженерии в GW Джона Хелвестона, изначально предполагалось что электромобили полезны для окружающей среды.

«Нынешнее поколение владельцев электромобилей не использует их так часто, как бензиновые автомобили. Для максимального эффекта нам нужны водители с наибольшим пробегом за рулем электромобилей, а не водители с небольшим пробегом», — подчеркивает исследователь.

Специалисты сравнили также количество миль, пройденных на Tesla, с другими брендами, и выяснили, что на Теслах ездили меньше, чем на бензиновых авто, при этом Tesla использовались чаще остальных марок электрокаров.

Итоги исследования очень важны для политиков и регулирующих органов, разрабатывающих и внедряющих нормы выбросов, поскольку результаты наглядно подтверждают, что вклад электрокаров в снижение вредных выбросов в атмосферу переоценен, из-за того, что они реже используются.

Результаты исследования имеют значение и для предприятий электросети, так как прогнозируемое ими потребление электроэнергии электромобилями может оказаться ниже, чем планируют коммунальные предприятия.

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Источник: Android-robot.com

Фото: Unsplash