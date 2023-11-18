Полиция спасла мужчину, едва не задохнувшегося газом в машине
Сотрудники астраханской ППС несли службу около железнодорожного вокзала и почувствовали запах газа, исходивший со стороны автомобильной парковки. Прапорщик Венера Пестрикова и старший сержант Максим Степаненко обследовали стоянку и поняли, что газ идет из-под капота одной из машин, а на ее заднем сиденье лежит мужчина.
«Транспортные полицейские и находившиеся рядом неравнодушные очевидцы стали стучать по легковушке, пытаясь разбудить спящего, однако он не реагировал. Через непродолжительное время всё же удалось открыть дверь транспортного средства. В салоне чувствовался резкий запах газа, а гражданин в себя не приходил. Совместными усилиями его смогли вытащить наружу и привести в чувство», – сообщила пресс-служба УТ МВД России по ПФО.
Владелец машины сообщил, что решил отдохнуть в автомобиле после дальней дороги. Полиция обнаружила и устранила неисправность, в результате которой и происходила утечка топлива. Жизни мужчины больше ничто не угрожает, а отличившиеся сотрудники ППС представлены к награде.
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Источник: МВД Медиа
Фото: Depositphotos
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