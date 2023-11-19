#
Как сэкономить?Бренд годаШиныВыходные/отпускКитайские автоIQ-тестС пробегомАвтоюристПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортСделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Штат Огайо. Джеймс Трули застрявший в снегах
Вот это история: прожил 6 дней в грузовике, погребенном под снегом
В Сети вспомнили историю огайского шофера, на...
Ferrari 250 GTO
Самый дорогой в мире автомобиль продали на аукционе
Ferrari 250 GTO был продан на открытом аукционе...
Honda Civic
Новая Lada Vesta или 26-летний Honda Civic почти без пробега. Что бы вы выбрали?
На продажу выставили 26-летний Civic с пробегом...

Магаданская полиция спасла замерзавшего в автомобиле малыша

В Магадане женщина оставила грудного ребенка в машине при морозе -20°С

Поздним вечером сотрудники магаданской ППС Клим Клименко, Олег Кудряшов и Елена Латыпова несли службу на улицах города и вдруг заметили мужчину, махавшего им руками. Он сообщил, что неподалеку в автомобиле плачет ребенок, и с ним никого нет.

Полицейские подъехали к машине и увидели, что двигатель заглушен, двери заперты, а внутри действительно плачет мальчик, на котором нет верхней одежды. Температура в Магадане в тот вечер составляла -20°С.

Эксперты «За рулем» распилили 9 самых дешевых АКБ — выбирали лучшую!

Престижные иномарки по цене «китайцев» — 4 модели уже в продаже
«Сотрудники Патрульно-постовой службы среагировали мгновенно. Передав информацию в дежурную часть и вызвав скорую помощь, они аккуратно разбили стекло, открыли дверь и перенесли малыша в патрульный автомобиль. Оказавшись в теплой полицейской машине, тот сразу успокоился. Когда на место происшествия прибыли медики, мальчик был передан им, а затем госпитализирован», – рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Полиция установила личность матери ребенка, которому не исполнилось и двух лет. Оказалось, что она приехала в Магадан с целью трудоустройства, но свой поступок горе-мамаша объяснить не смогла.

Сейчас по данному факту проводится проверка, а бдительный гражданин за свой добрый поступок будет поощрен, сообщает источник.

Источник: МВД Медиа

Фото: Depositphotos

Премия потребительского доверия стартовала...

Бренд года «За рулем» 2023

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

Дзен Новости
За РулемИннокентий Кишкурно
Количество просмотров 2
Поделиться:
Оцените материал:
0