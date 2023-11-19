Магаданская полиция спасла замерзавшего в автомобиле малыша
Поздним вечером сотрудники магаданской ППС Клим Клименко, Олег Кудряшов и Елена Латыпова несли службу на улицах города и вдруг заметили мужчину, махавшего им руками. Он сообщил, что неподалеку в автомобиле плачет ребенок, и с ним никого нет.
Полицейские подъехали к машине и увидели, что двигатель заглушен, двери заперты, а внутри действительно плачет мальчик, на котором нет верхней одежды. Температура в Магадане в тот вечер составляла -20°С.
«Сотрудники Патрульно-постовой службы среагировали мгновенно. Передав информацию в дежурную часть и вызвав скорую помощь, они аккуратно разбили стекло, открыли дверь и перенесли малыша в патрульный автомобиль. Оказавшись в теплой полицейской машине, тот сразу успокоился. Когда на место происшествия прибыли медики, мальчик был передан им, а затем госпитализирован», – рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Полиция установила личность матери ребенка, которому не исполнилось и двух лет. Оказалось, что она приехала в Магадан с целью трудоустройства, но свой поступок горе-мамаша объяснить не смогла.
Сейчас по данному факту проводится проверка, а бдительный гражданин за свой добрый поступок будет поощрен, сообщает источник.
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Источник: МВД Медиа
Фото: Depositphotos
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