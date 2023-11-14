Бренд года «За рулем» — в финале ваш голос может стать решающим!
Решение снова в ваших руках, уважаемые читатели, посетители нашего сайта и пользователи соцсетей.
Конкурс проходит в два этапа. На первом этапе прошло предварительное голосование в шести категориях:
- АЗС
- АКБ
- Шины
- Автохимия
- Моторные масла
- Автоэлектроника
Вы выбирали наиболее достойные бренды из предложенного списка, а также могли добавить свой бренд, если его не было в списке.
В финал вышли те марки, которые получили максимальное количество голосов и стали лидерами по мнению читателей. Напомним, участвуют в финальном голосовании только официально представленные на территории России бренды.
Каждый голос важен
Голосование завершается. Если ваш любимый бренд из первого тура не прошел в финал, отдайте голос за наиболее достойный бренд среди финалистов. Если же ваша любимая марка уже в списке финалистов, помогите ей победить.
Теперь вам предстоит выбрать в каждой номинации только один самый достойный бренд. Номинанты перед вами.
Не важно, участвовали вы в первом туре или нет. Все начинается сначала, и мнение каждого из вас может стать решающим. Вместе мы определим лучшие бренды на российском рынке: проверенные, надежные, те, которым можно доверять.
Генеральный спонсор премии — Шины Gislaved
ООО «Тайрс РУС» | ИНН 7706560230 | erid: 4CQwVszH9pUmpWS65GC
Просьба отнестись к голосованию ответственно, ведь лауреаты получат право использовать символику премии «Бренд года «За рулем», этот народный «знак качества» для продвижения своей продукции.
Финальное голосование пройдет с 13 ноября по 03 декабря 2023 года.
Итоги мы опубликуем 12 декабря.
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Бренд года «За рулем» 2023
Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.
Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.
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