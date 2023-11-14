Бренд года «За рулем» — в финале ваш голос может стать решающим!

Премия потребительского доверия Бренд года «За рулем» перешла на заключительный этап. Время для вашего важного шага — выбора победителей и призеров.

Решение снова в ваших руках, уважаемые читатели, посетители нашего сайта и пользователи соцсетей.

Конкурс проходит в два этапа. На первом этапе прошло предварительное голосование в шести категориях:

АЗС

АКБ

Шины

Автохимия

Моторные масла

Автоэлектроника

Вы выбирали наиболее достойные бренды из предложенного списка, а также могли добавить свой бренд, если его не было в списке.

В финал вышли те марки, которые получили максимальное количество голосов и стали лидерами по мнению читателей. Напомним, участвуют в финальном голосовании только официально представленные на территории России бренды.

Каждый голос важен

Голосование завершается. Если ваш любимый бренд из первого тура не прошел в финал, отдайте голос за наиболее достойный бренд среди финалистов. Если же ваша любимая марка уже в списке финалистов, помогите ей победить.

Теперь вам предстоит выбрать в каждой номинации только один самый достойный бренд. Номинанты перед вами.

Не важно, участвовали вы в первом туре или нет. Все начинается сначала, и мнение каждого из вас может стать решающим. Вместе мы определим лучшие бренды на российском рынке: проверенные, надежные, те, которым можно доверять.

Генеральный спонсор премии — Шины Gislaved ООО «Тайрс РУС» | ИНН 7706560230 | erid: 4CQwVszH9pUmpWS65GC

Просьба отнестись к голосованию ответственно, ведь лауреаты получат право использовать символику премии «Бренд года «За рулем», этот народный «знак качества» для продвижения своей продукции.

Финальное голосование пройдет с 13 ноября по 03 декабря 2023 года.

Итоги мы опубликуем 12 декабря.





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