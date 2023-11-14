Российские дилеры пожаловались на отсутствие продаж автомобилей ушедших брендов

Эксперты: дилеры не могут продать авто ушедших брендов из-за высоких цен на них

Российские дилеры жалуются на то, что не могут реализовать запасы автомобилей, бренды которых покинули рынок РФ. Речь идет о продукции европейских и корейских производителей.

Эксперты автоотрасли выразили мнение, что эта ситуация возникла из-за роста цен. Стоимость некоторых марок сейчас выше, чем в начале 2022. На официальном сайте Kia доступен для покупки седан Cerato и кроссовер Seltos 2022 года выпуска. Аналогичная ситуация и с Volkswagen — на складах у дилеров заждались своих покупателей 14 автомобилей Taos и Tiguan. А яркий баннер на сайте Skoda призывает купить последнюю партию Kodiaq и Karoq.

Для сравнения: Kia Cerato в комплектации Luxe стоит 2,3 млн рублей, хотя ранее ее цена составляла 1,6 млн, за Seltos просят 2,3 млн рублей, причем с самым простым набором опций, а в начале 2022 года он стоил 1,8 млн.

«Оставшиеся автомобили данных моделей продаются дороже аналогичных, конкурирующих с ними моделей китайских производителей, и стоят уже весьма приличных денег», — рассказал директор розничных продаж дилерского центра «Авилон» Илья Петров.

Эксперт Сергей Бургазлиев констатирует, что сегодня эти машины стали неликвидным товаров, особенно это распространяется на дорогие модели. За такие цены можно купить китайскую марку, которая не будет уступать европейским и корейским.

Новая Geely Coolray в комплектации Flagship стоит 2,1 млн рублей, а седан Emgrand — 2 млн рублей. Для сравнения — цена за Volkswagen Taos начинается от 2,9 млн рублей, а кроссовера Chery Tiggo 4 Pro — от 1,9 млн рублей, Volkswagen Tiguan в «базе» стоит от 3,9 млн рублей, а Chery Tiggo 7 Pro — 2,9 млн рублей.

Несмотря на параллельный импорт, ситуация на авторынке РФ остается сложной из-за логистических проблем, машины массового сегмента невыгодно ввозить, поэтому вектор интересов дилеров сместился в сторону иномарок из КНР. В настоящее время на российском рынке представлено более 20 брендов из Китая.

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Источник: Iz.ru

Фото: Depositphotos