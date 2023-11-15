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Авторынок России замер в ожидании предновогодних скидок от дилеров

Эксперты: перенасыщенность авторынка в РФ повлияет на цены

Из-за большого поступления на российский рынок автомобилей китайских производителей произошло его перенасыщение. В обозримом будущем будет достигнут баланс между спросом и предложением, и на этом фоне цены на машины снизятся. Такое мнение выразили эксперты автоотрасли.

Кроме китайских машин дилеры предлагают европейские и японские авто, которые завозятся в Россию по схеме параллельного импорта. Ожидается, что уже к концу текущего года цены начнут снижаться. Как правила, перед новогодними праздниками дилеры готовят традиционные акции и спецпредложения для привлечения потенциальных покупателей.

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К тому же на фоне высоких цен на рынке наблюдается снижение спроса, по мнению экспертов, официальные дилеры будут уступать покупателям, чтобы выполнить планы продаж за 2023 год. Эксперты рекомендуют автовладельцам обсуждать с дилерами цену на конкретную понравившуюся модель, чтобы получить скидку на нее.

Источник: Fedpress.ru

Фото: Depositphotos

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За РулемСветлана Тарасенко
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