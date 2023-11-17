В Россию едет тяжелый рамный внедорожник Mengshi M-Hero 917

Продажи Dongfeng Mengshi M-Hero 917 начнутся в декабре

У внедорожника M-Hero 917 на российском рынке будет две версии. Первая – гибридная с турбомотором 1.5, 197 л.с. (работает как генератор) и с тремя электромоторами суммарной мощностью 816 л.с. Запас хода у гибрида – 750 км. Вторая – чисто электрическая, с четырьмя электромоторами пиковой мощностью 1088 л.с. Емкость батареи – 142,7 кВт.ч, запас хода – 450 км.

Габариты Mengshi 917: длина – 4987 мм, ширина – 2080 мм, высота – 1935 мм, колесная база – 2950 мм.

У автомобиля полноуправляемое шасси: задние колеса тоже поворачиваются.

У «китайца» сложный граненый дизайн, нарочито привлекающие внимание внешние петли и крестообразная светотехника. Экранов в салоне – как в многозальном кинотеатре: гигантский тачскрин по центру, цифровая панель приборов и дополнительный экран у переднего пассажира. Все на сенсорном управлении. Сзади, в центральном подлокотнике спрятан еще и четвертый монитор. А в нем, кроме всего прочего, регулировка сидений и управление функцией массажа – всего 8 положений.

Интересно в автомобиле выполнены селекторы переключения режимов. С одной стороны – различные внедорожные режимы, с другой – обычные режимы движения. Есть в автомобиле и обычные аналоговые элементы, а попросту – кнопки управления.

Среди конкурентов Dongfeng Mengshi M-Hero 917 – электрический Hummer, Tank 300 и Tesla Cybertruck, последний, правда, пока не вышел.

В Китае за такой автомобиль просят порядка 100 тысяч долларов. Понятно, что в России он будет стоить явно дороже 10 млн рублей. Больше подробностей – в нашем видео.

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Источник, фото: Я за рулем Maxim Kadakov/Telegram

Видео: «За рулем»