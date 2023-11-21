#
Как сэкономить?Бренд годаШиныВыходные/отпускКитайские автоIQ-тестС пробегомАвтоюристПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортСделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Автоэксперт Рузанов: Низкий уровень масла грозит ДВС дорогостоящим ремонтом
Автоэксперт Рузанов: Низкий уровень масла грозит ДВС дорогостоящим ремонтом
Эксперт объяснил, почему нужно чаще менять...
Музею космонавтики подарят журнал «За рулем», побывавший в космосе
Музею космонавтики подарят журнал «За рулем», побывавший в космосе
23 ноября в Музее космонавтики пройдет встреча...
КАМАЗ выпустил самосвал поколения К5, которому не грозят санкции Запада
КАМАЗ выпустил самосвал поколения К5, которому не грозят санкции Запада
КАМАЗ: антисанкционный К-5 отличает высокая...

Коллекционерам не рекомендуют покупать легенду СССР — ГАЗ-21 именно из-за этого

Назван недостаток ГАЗ-21, из-за которого можно было попасть в ДТП

В истории отечественного автопрома культовый седан ГАЗ-21 выпуска 1956-1970 годов прочно занимает свое достойное место среди других машин. Этот автомобиль оставил яркий след не только на дорогах постсоветского пространства, но и на трассах дальнего зарубежья. Вожделенная мечта всех советских автовладельцев и сегодня будоражит умы некоторых из них. Но эксперты ресурса cenyavto.com узнали об одном недостатке автомобиля.

Речь идет об одном специфическом нюансе, который зачастую становится предметом споров среди поклонников советской марки — речь идет о тугой педали тормоза. На первый взгляд может показаться, что это незначительное неудобство, но на самом деле этот аспект навсегда оставил негативное впечатление у тех, кому приходилось управлять легендарным автомобилем СССР.

Эксперты «За рулем» распилили 9 самых дешевых АКБ — выбирали лучшую!

Полный привод и запас прочности – крутые внедорожники за 500 000 рублей

Стоит отметить, что тугая педаль тормоза является характерной чертой моделей ГАЗ-21 без вакуумного усилителя тормозов от ГАЗ-24, причем, таких версий предостаточно. Хотя водителям эта особенность и не доставляла существенных проблем, но в процессе управления автомобилем вносила элемент непредсказуемости и грозила опасностью попасть в ДТП.

Источник: cenyavto.com

Премия потребительского доверия стартовала...

Бренд года «За рулем» 2023

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

Дзен Новости
За РулемСветлана Тарасенко
Фото:За Рулем«За рулем»
Количество просмотров 1
Фото:За Рулем«За рулем»
Поделиться:
Оцените материал:
-1