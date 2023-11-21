Коллекционерам не рекомендуют покупать легенду СССР — ГАЗ-21 именно из-за этого
В истории отечественного автопрома культовый седан ГАЗ-21 выпуска 1956-1970 годов прочно занимает свое достойное место среди других машин. Этот автомобиль оставил яркий след не только на дорогах постсоветского пространства, но и на трассах дальнего зарубежья. Вожделенная мечта всех советских автовладельцев и сегодня будоражит умы некоторых из них. Но эксперты ресурса cenyavto.com узнали об одном недостатке автомобиля.
Речь идет об одном специфическом нюансе, который зачастую становится предметом споров среди поклонников советской марки — речь идет о тугой педали тормоза. На первый взгляд может показаться, что это незначительное неудобство, но на самом деле этот аспект навсегда оставил негативное впечатление у тех, кому приходилось управлять легендарным автомобилем СССР.
Стоит отметить, что тугая педаль тормоза является характерной чертой моделей ГАЗ-21 без вакуумного усилителя тормозов от ГАЗ-24, причем, таких версий предостаточно. Хотя водителям эта особенность и не доставляла существенных проблем, но в процессе управления автомобилем вносила элемент непредсказуемости и грозила опасностью попасть в ДТП.
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Источник: cenyavto.com
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