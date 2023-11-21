Автоэксперт Рузанов: Низкий уровень масла грозит дорогостоящим ремонтом

Эксперт объяснил, почему нужно чаще менять моторное масло

Российские автовладельцы должны менять масло в двигателе каждые 5-7 тыс. км из-за того, что в нашей стране эксплуатация машин происходит в условиях, близких к экстремальным. Таким мнением с «Российской газетой» поделился технический директор международной сети автосервисов Fit Service Алексей Рузанов.

Рассуждая о несвоевременной замене водителями моторного масла и технических жидкостей, свечей, тормозных дисков и ремня ГРМ, а также о присущем россиянам пренебрежительном отношении к диагностике, которая должна быть регулярной, собеседник издания советует менять жидкости чаще, а не в сроки, рекомендованные производителем. Важно понимать, что от уровня и состояния моторного масла зависит ресурс двигателя, отмечает Рузанов.

«Низкий уровень масла может привести к масляному голоданию и выходу двигателя из строя. При интенсивной городской езде температура масла растет, оно быстрее портится. А короткие поездки по городу не позволяют маслу прогреться, в результате образовываются отложения. Исход все тот же – дорогостоящий ремонт ДВС», — объясняет эксперт.

По словам Рузанова, далеко не все автовладельцы осведомлены о необходимости регулярной проверки и замены технических жидкостей. Для большинства водителей технический осмотр сводится только к замене масла в ДВС. Бытующее мнение, что в некоторых узлах технические жидкости якобы рассчитаны на весь срок службы, в корне неверно.

«Для безопасной и комфортной эксплуатации автомобиля необходимо своевременно менять: жидкость для гидроусилителя руля, антифриз, тормозную жидкость, трансмиссионное масло», — подчеркивает собеседник издания.

При подборе жидкости для гидроусилителя руля важно учитывать допуски производителя автомобиля, так же как и для двигателя, и для коробки, а регулярная диагностика и своевременный мелкий ремонт избавят владельцев автомобилей от сложных поломок и крупных трат денег, подытожил Рузанов.

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Источник: rg.ru