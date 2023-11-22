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Автовладельцы рассказали, по каким меркам выбирают автосервис

Исследование: как выбирают автосервис российские водители в 2023 году

46% респондентов сообщили, что доверие к качеству является главной причиной выбора конкретной СТО, тогда как в прошлом году основным фактором была цена, которая теперь переместилась на третье по значимости место (38% респондентов). Исследование за три квартала 2023 года провели сеть автосервисов Fit Service и агентство Gruzdev-Analyze.

Примерно столько же водителей (39%) назвали «хорошие отзывы и имидж» ключевой причиной выбора СТО. Таким образом, этот критерий с четвертого места в 2016 году переместился на второе в 2023-м.

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Эксперты делают вывод об изменениях в поведении водителей. То есть важными критериями при выборе автосервиса стали «я хочу доверять» и «есть причина доверять». И цена здесь только на третьем месте.

При этом водители стали тщательнее выбирать СТО для обслуживания машин, тратят время на анализ отзывов, просят рекомендаций у друзей, говорят специалисты.

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За РулемАлексеева Елена
Фото:За РулемFit Service
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Фото:За РулемFit Service
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