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Чиним антенну – самый простой способ
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Чиним антенну – самый простой способ

Читатель «За рулем» расширил сферу применения синей изоленты

Как облегчить жизнь автолюбителю зимой – 5 простых советов

Почему-то осыпалась пластмассовая обечайка пружинной части антенны. Решил ее отремонтировать с помощью воспетой фольклором синей изоленты и куска термоусадочной трубки черного цвета диаметром 12 мм.

Намотал изоленту для толщины, а потом надел трубку и нагрел спичками.

А. Иванов, Московская область

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

Приз автору совета – сумка-холодильник водонепроницаемая AIRLINE

Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.

Свои советы вы можете присылать на электронную почту [email protected]. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами.

  • Как упростить уборку салона машины, рассказано тут

Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.


Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

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За РулемРевин Алексей
Фото:А. Иванов
23.12.2023
Фото:А. Иванов
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