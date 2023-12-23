Чиним антенну – самый простой способ
Почему-то осыпалась пластмассовая обечайка пружинной части антенны. Решил ее отремонтировать с помощью воспетой фольклором синей изоленты и куска термоусадочной трубки черного цвета диаметром 12 мм.
Намотал изоленту для толщины, а потом надел трубку и нагрел спичками.
А. Иванов, Московская область
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