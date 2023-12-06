Даже новая АКБ разрядится из-за этого! Не повторяйте ошибку

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«За рулем» рассказал, когда батарея автомобиля перестает принимать заряд

На морозе многие системы, узлы, жидкости и материалы в автомобиле начинают вести себя совершенно особым образом. Чтобы на загубить машину и даже чтобы просто банально смочь уехать с утра на работу, важно знать эти особенности. Об этом рассказал эксперт «За рулем» Михаил Колодочкин.

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

Отдельно эксперт остановился на важнейшем элементе – аккумуляторной батарее. Ведь именно она чаще всего виновата в том, что морозным утром вы вызываете такси или идете на остановку – вместо того, чтобы флексить на своей «ласточке»...

Мнение эксперта

Михаил Колодочкин, эксперт «За рулем»:

— ГОСТ Р 53165-2008 оговаривает стойкость АКБ к воздействию температур в минус 40 °С. Только речь идет о хранении, а не о работоспособности. К примеру, токи холодной прокрутки (максимальный ток, который батарея может отдать стартеру) проверяют при гораздо более скромной температуре в минус 18 °С.

Куда важнее, что на морозе батарея практически не принимает заряд, пока не согреется. Но отдавать ток в нагрузку кое-как может!

Из-за частых коротких поездок в морозы даже новые АКБ садятся без дополнительной подзарядки буквально за неделю. Это – одна из особенностей зимней эксплуатации любой машины.

Кстати, «За рулем» выяснил, какая минусовая температура предельна для машины.

Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.


Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

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За РулемИннокентий Кишкурно
Фото:За РулемDepositphotos и «За рулем»
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Фото:За РулемDepositphotos и «За рулем»
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