Шоу-румы заманивают покупателей привлекательными ценами на автомобили

Эксперты автоотрасли фиксируют снижение цен на китайские машины на рынке РФ

Китайские автопроизводители снижают цены на популярные модели и предлагают программу trade-in. Эксперты «Открытие Авто» проанализировали итоги продаж ноября и пришли к выводу, что в лидеры продаж выбились три марки из Китая.

Хороший показатель реализации у Haval — 14,4 тысячи проданных машин (+12%). Кроссовер Jolion купили в количестве 6,1 тысячи штук, он сохранил статус самой популярной иномарки. Его цена составляет менее 2 млн рублей, а благодаря российской сборке на него распространяется ряд госпрограмм.

Неплохие показатели продаж продемонстрировал кроссовер Dargo, по 2 тысячи машин каждый месяц. Внедорожник M6 продали в ноябре в количестве 1,8 тыс. экземпляров. Что касается Chery, то покупатели выбирают разные марки этого семейства: Exeed, Jaecoo, Kaiyi, Omoda, Jetour. В совокупности продажи Chery составили 11,3 тыс. экземпляров в ноябре (+3% к октябрю).

«В третьей декаде ноября в борьбе за долю рынка ведущие чайна-марки стали снижать РРЦ по ряду моделей и возвращать весомые – в несколько сотен тысяч рублей – поддержки по trade-in и F&I, дарить зимние шины. И декабрь на старте уже отметился ростом активности клиентов, которых привлекли в шоу-румы более гуманные ценники», — прокомментировала ситуацию руководитель «Открытие Авто» Марина Дембицкая.

По ее мнению, наступило хорошее время поторговаться и купить машину с неплохим дисконтом. Этот период продлится и в январе, но дилеры будут создавать видимость срочности, демонстрируя покупателям ценники на автомобили 2024 года, резюмировала Дембицкая.

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Источник: rg.ru