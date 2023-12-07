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Никаких больше мощных Land Cruiser и «электричек»: Япония накажет «третьи страны»

Япония вводит санкции против стран, помогающих обходить меры против России

Япония до конца года собирается расширить антироссийские санкции, а также внести в них организации третьих стран, которые помогают обходить меры против РФ. Об этом сообщил японский МИД по итогам онлайн-саммита лидеров Группы семи (G7).

Примечательно, что премьер-министр Фумио Кисида выразил намерение добавить в санкционные списки как новые физические и юридические лица из России, так и организации третьих стран, подозреваемые в причастности к обходу этих мер.

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Экспорт японских машин серьезно просел

Важно отметить, что список санкций против организаций третьих стран будет постепенно дополняться.

Действующие санкции Японии уже затрагивают экспорт товаров и технологий в Россию, включая более 800 наименований.

Так, с начала апреля 2022 года Япония ввела запрет на экспорт автомобилей, стоимость которых превышает 6 миллионов иен (приблизительно 43 тыс. долларов).

Затем, начиная с 9 августа этого года, были ограничены поставки из Японии в Россию бензиновых и дизельных автомобилей с объемом двигателя более 1,9 литра, гибридных машин и электромобилей.

Между тем, товары из «запретного списка» в Россию обходными путями все же попадают. Например, на маркетплейсах можно встретить вполне свежие Toyota Land Cruiser с мотором 3.3 и электрокар bZ4X.

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Источник: ТАСС

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За РулемАлексеева Елена
Фото:За РулемUnsplash
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Фото:За РулемUnsplash
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