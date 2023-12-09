«Москвичи» подорожают: что ждать в новом 2024 году?
По словам независимого консультанта по автопрому Сергея Бургазлиева, цены на «Москвичи» в 2024 году могут увеличиться на сумму до 180 тыс. рублей. Несмотря на то, что «Москвичи» не являются особо конкурентоспособными на рынке, инфляция в стране будет одним из основных факторов, влияющих на повышение цен.
На данный момент максимальная цена на кроссовер «Москвич 3» составляет 1,8 млн рублей, а седан «Москвич 6» стоит от 2,3 млн рублей.
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Если прогнозы Бургазлиева сбудутся, то в 2024 году цены на эти модели могут увеличиться соответственно на 180 и 230 тыс. рублей.
Также компания планирует перейти на производство полного цикла и запустить новую модель - кроссовер D-класса «Москвич 8».
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Источник: Газета.ru
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