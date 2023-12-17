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Новая схема мошенничества в сфере авторемонта оставила без денег сразу двоих

Двое жителей Карелии заплатили за ремонт несуществующему сотруднику автосервиса

Используя хитроумную схему, злоумышленники выманили деньги у этих людей, утверждая, что ремонтные работы не могут быть завершены из-за неподходящих запчастей.

В первом случае, автовладелец из города Лахденпохья получил звонок от неизвестного мужчины, который представился сотрудником автосервиса. Злоумышленник утверждал, что запчасти, которые были приобретены для ремонта, не подходят, и попросил перевести деньги на покупку новых запчастей. Однако, после обращения в сервисный центр, автовладелец узнал, что никакой дополнительной оплаты не требовалось, и все детали были успешно установлены.

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Во втором случае, молодой человек из Костомукши также столкнулся с мошенниками, переведя им деньги за предполагаемые проведенные работы.

Полиция выяснила, что оба автовладельца переводили деньги на один и тот же номер телефона.

Источник: МВД по Республике Карелия

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Unsplash
Количество просмотров 2
17.12.2023
Фото:Unsplash
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