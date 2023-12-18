Семьям из Ямала легче всего купить машину, труднее всего это сделать в Ингушетии

РИА Новости: рейтинг российских регионов по доступности покупки автомобилей

По итогам января — ноября 2023 года в России в 1,5 раза увеличилось количество проданных новых машин по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это говорит о повышении доступности приобретения автомобиля, отметили аналитики РИА Новости.

Составленный специалистами рейтинг учитывает данные по двум показателям: доля семей, которые могут себе позволить купить и содержать недорогой новый автомобиль стоимостью 1 млн руб. в кредит (в %) и доля семей, которые могут себе позволить купить и содержать средний по стоимости новый автомобиль стоимостью 2,6 млн руб. в кредит (в %).

В топ-5 лидеров рейтинга вошли:

Ямало-Ненецкий автономный округ - 59,6% и 28,8%Магаданская область – 50,4% и 20,9%Чукотский автономный округ – 48,5% и 23,6%Ханты-Мансийский автономный округ — Югра – 43,2% и 16,5%Ненецкий автономный округ – 41,3% и 17,6%

Труднее всего купить и содержать машину оказалось жителям:

Республики Ингушетия – 2,6% и 0,7%Чеченской Республики – 3,1% и 0,7% Кабардино-Балкарской Республики – 4,4% и 0,9%Республики Дагестан – 4,7% и 1%Республики Калмыкия – 4,8% и 0,8%.

Любопытно, что Москва здесь лишь на седьмом месте с показателями доли семей в 38,2% и 17,9%, а Санкт-Петербург – на 10-м: 32,7% и 11,2%.

В список вошли все регионы России, правда, по новым (ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области) данных собрать не удалось. Доля семей, способных оплачивать кредит и содержание машины определена на основе зарплат работающих людей (хотя бы один член семьи работает). Размер кредита учтен с установленным первоначальным взносом и сроком выплаты в три года.

Расходы на обслуживание включают каско, ОСАГО, бензин, техобслуживание, шины, транспортный налог, парковку и другие издержки. Предполагается, что половина семейных средств после вычета минимальных расходов тратится на автомобиль и кредит, а вторая половина - на прочие нужды.

Зарплаты, расходы на автомобиль, прожиточные минимумы и другие показатели рассматривались индивидуально по каждому региону. Рейтинг актуален на конец ноября 2023 года.

Сейчас на рынке сложилась парадоксальная ситуация: спроса на автомобили нет, а цены не падают. Но эксперт Переславский полагает, что это временное явление, и рынок все-таки сам себя отрегулирует. Но произойдет это, по его прикидкам, не раньше конца 2024 года.

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Источник: РИА Новости