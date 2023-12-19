На страховке электрокаров можно сэкономить благодаря системе «Старт-Стоп»
IT-компания Simble разработала решение, которое собирает цифровые данные с телематического оборудования электромобиля, обрабатывает их и позволяет формировать страхование полиса каско по системе «Старт-Стоп».
Разработка оценивает состояние автомобиля с включенным и выключенным зажиганием, манеру вождения, данные автомобильного трафика, информацию о погоде и опасных участках, где проходит поездка.
Когда колеса крутятся, водитель платит по тарифу «Движение», когда автомобиль стоит на месте, то по тарифу «Стоянка».
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Например, если водитель электромобиля ездит на машине около трех часов в день, то полис каско будет дешевле на 50% по сравнению с годовым стандартным.
Первыми данное решение опробуют владельцы электромобилей «Атом» - соответствующее соглашение уже подписано. В перспективе этот тарифный план будет расширен и на водителей электромобилей других марок, что открывает новые горизонты в автостраховании и электромобильности.
Тем временем в Ижевске запущено опытное производство электромобилей Largus, серийное производство ожидается в мае.
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Источник: Simble
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