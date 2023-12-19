Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Wey Coffee 01 – именно такие машины появились у российских дилеров Tank
19 декабря
Размеры VW Tuareg, динамика Porsche 911 – новый кроссовер уже в РФ
Российские дилеры Tank начали продавать...
На страховке электрокаров можно сэкономить благодаря системе «Старт-Стоп»
19 декабря
На страховке электрокаров можно сэкономить благодаря системе «Старт-Стоп»
Владельцы электрокара Атом смогут оформить...
Бензин стал дешевле на 4,3 рубля! – что происходит с топливом в Китае
19 декабря
Бензин стал дешевле на 4,3 рубля! – что происходит с топливом в Китае
Сколько платят за бензин в Китае и почему цены...

На страховке электрокаров можно сэкономить благодаря системе «Старт-Стоп»

Владельцы электрокара Атом смогут оформить полис каско на время движения

IT-компания Simble разработала решение, которое собирает цифровые данные с телематического оборудования электромобиля, обрабатывает их и позволяет формировать страхование полиса каско по системе «Старт-Стоп».

Разработка оценивает состояние автомобиля с включенным и выключенным зажиганием, манеру вождения, данные автомобильного трафика, информацию о погоде и опасных участках, где проходит поездка.

Когда колеса крутятся, водитель платит по тарифу «Движение», когда автомобиль стоит на месте, то по тарифу «Стоянка».

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

Новые подробности о новом российском автомобиле из Калининграда

Например, если водитель электромобиля ездит на машине около трех часов в день, то полис каско будет дешевле на 50% по сравнению с годовым стандартным.

Первыми данное решение опробуют владельцы электромобилей «Атом» - соответствующее соглашение уже подписано. В перспективе этот тарифный план будет расширен и на водителей электромобилей других марок, что открывает новые горизонты в автостраховании и электромобильности.

Тем временем в Ижевске запущено опытное производство электромобилей Largus, серийное производство ожидается в мае.

Источник: Simble

Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.


Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемАлексеева Елена
19.12.2023
Поделиться:
Оцените материал:
0