Страховщики корректируют «базу» для расчета цены ОСАГО

Аналитики рассказали, как водители могут сэкономить на покупке полиса ОСАГО

Средний чек по полису ОСАГО колебался от месяца к месяцу, на этом фоне у автовладельцев есть возможность сэкономить на его стоимости, если автомобиль был застрахован в «правильный» месяц. Об этом «Известиям» рассказали эксперты аналитического ресурса «Банки.ру».

Отмечается, что стоимость ОСАГО рассчитывается с учетом базового тарифа, умноженного на ряд коэффициентов, и для каждого страхователя она индивидуальна. На основе анализа продаи ОСАГО на маркетплейсах в 2023 году выяснилось, как можно сэкономить на покупке полиса.

«Большинство коэффициентов не подвластны влиянию покупателя полиса: невозможно изменить коэффициент бонус-малус (КБМ) или коэффициент возраст-стаж (КВС) конкретного водителя. Также немногие решатся менять прописку ради понижения коэффициента территории (КТ)», — пояснили аналитики.

Они обратили внимание на то, что коэффициент мощности (КМ) тоже редко меняется за время эксплуатации автомобиля, а если меняется — почти всегда в большую сторону. По мнению экспертов, автовладелец может повлиять на коэффициент ограничений (КО) — он определяет список допущенных лиц, но получится обратный эффект.

«Включение в полис дополнительных водителей скорее увеличит стоимость, потому что в этом случае будет использован максимальный КБМ из списка допущенных водителей либо, если список не ограничен, будет использовано повышенное значение КО», — пояснили эксперты.

Можно сэкономить на покупке полиса, если водитель не пользуется автомобилем на протяжении всего года. Тогда коэффициент сезонности (КС) снизит итоговую стоимость страховки.

Нет возможности сэкономить и на базовом тарифе (БТ), потому что коридор значений в 2023 году не менялся. Поэтому и база для расчетов на протяжении года оставалась стабильной. При этом у страховщиков есть возможность корректировать этот показатель с учетом своих финансовых потребностей, будь то спрос или убыточность.

Поэтому средняя стоимость ОСАГО колебалась от месяца к месяцу, и появлялась возможность, чтобы сэкономить на его стоимости, особенно, если водителю удавалось застраховать машину в «правильный» месяц», резюмировали аналитики.

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Источник: iz.ru