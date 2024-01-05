#
Выиграй Ладу
Где сэкономить?ВыходныеКитайские автоТуристическая РоссияШиныIQ-тестС пробегомАвтоюристПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Исследование в сфере туризма выявило интересные особенности российских туристов
5 января
Исследование в сфере туризма выявило интересные особенности российских туристов
Эксперты выяснили, что женщины в России...
Разногласия с соседями из-за парковки нужно решать с властями — совет юриста
5 января
Разногласия с соседями из-за парковки нужно решать с властями — совет юриста
Автоюрист объяснил, что делать, если во дворе...
Нет ОСАГО – на сколько могут оштрафовать? (вы удивитесь)
5 января
Нет ОСАГО – на сколько могут оштрафовать? (вы удивитесь)
«За рулем»: за отсутствие ОСАГО вас могут...

Страховщики корректируют «базу» для расчета цены ОСАГО

Аналитики рассказали, как водители могут сэкономить на покупке полиса ОСАГО

Средний чек по полису ОСАГО колебался от месяца к месяцу, на этом фоне у автовладельцев есть возможность сэкономить на его стоимости, если автомобиль был застрахован в «правильный» месяц. Об этом «Известиям» рассказали эксперты аналитического ресурса «Банки.ру».

Отмечается, что стоимость ОСАГО рассчитывается с учетом базового тарифа, умноженного на ряд коэффициентов, и для каждого страхователя она индивидуальна. На основе анализа продаи ОСАГО на маркетплейсах в 2023 году выяснилось, как можно сэкономить на покупке полиса.

«Большинство коэффициентов не подвластны влиянию покупателя полиса: невозможно изменить коэффициент бонус-малус (КБМ) или коэффициент возраст-стаж (КВС) конкретного водителя. Также немногие решатся менять прописку ради понижения коэффициента территории (КТ)», — пояснили аналитики.
Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

Забыл ОСАГО дома – что мне за это будет?

Они обратили внимание на то, что коэффициент мощности (КМ) тоже редко меняется за время эксплуатации автомобиля, а если меняется — почти всегда в большую сторону. По мнению экспертов, автовладелец может повлиять на коэффициент ограничений (КО) — он определяет список допущенных лиц, но получится обратный эффект.

«Включение в полис дополнительных водителей скорее увеличит стоимость, потому что в этом случае будет использован максимальный КБМ из списка допущенных водителей либо, если список не ограничен, будет использовано повышенное значение КО», — пояснили эксперты.

Можно сэкономить на покупке полиса, если водитель не пользуется автомобилем на протяжении всего года. Тогда коэффициент сезонности (КС) снизит итоговую стоимость страховки.

Нет возможности сэкономить и на базовом тарифе (БТ), потому что коридор значений в 2023 году не менялся. Поэтому и база для расчетов на протяжении года оставалась стабильной. При этом у страховщиков есть возможность корректировать этот показатель с учетом своих финансовых потребностей, будь то спрос или убыточность.

Поэтому средняя стоимость ОСАГО колебалась от месяца к месяцу, и появлялась возможность, чтобы сэкономить на его стоимости, особенно, если водителю удавалось застраховать машину в «правильный» месяц», резюмировали аналитики.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: iz.ru

Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.


Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 1
05.01.2024
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0