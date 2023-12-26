В России бум на запчасти для китайских авто

Авито: продажи запчастей для китайских авто выросли в десятки раз

В этом году общие продажи запчастей выросли на 16,5% по сравнению со вторым полугодием 2022 года, сообщили аналитики Авито.

Активно растут продажи автокомпонентов для китайских брендов, однако им пока далеко до традиционных «тяжеловесов» рынка.

Ведущую «пятерку» по продаже запчастей в июне-ноябре 2023 года составили:

Lada (+74%)

Toyota (+54%)

Volkswagen (+47%)

Hyundai (+47%)

Ford (+55%).

Драйверы роста

Среди «китайцев» абсолютным лидером по росту числа покупок запчастей для авто за последние полгода стала марка Omoda — количество сделок выросло в 42 раза. Детали для Voyah покупали в 23 раза чаще, для Zeekr - в 19 раз.

Спрос на запчасти для LiXiang вырос в 14 раз, для Exeed – в 12 раз.

Причем россияне стали чаще интересоваться новыми деталями – спрос на них вырос почти на четверть (+23%), на подержанные он увеличился всего на 9%.

Какие запчасти требуются чаще?

Изучив предпочтения автолюбителей в России, можно выделить наиболее востребованные запчасти. На первом месте по частоте запросов оказались детали для салона, они привлекли внимание 40% российских владельцев автомобилей. Значительный интерес проявляется к блокам управления стеклоподъемниками для Toyota и элементам обшивки для Lada.

Спрос на элементы электрооборудования составил 31%, чаще всего ищут датчики и катушки зажигания.

Элементы подвески и тормозной системы также пользуются большой популярностью.

Двигатели чаще всего ищут для автомобилей Lada и Hyundai Solaris.