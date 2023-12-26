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С 2027 года «Силовые турбины» будут выпускать по 10 газовых турбин в год
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С 2027 года «Силовые турбины» будут выпускать по 10 газовых турбин в год
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С 2027 года «Силовые турбины» будут выпускать по 10 газовых турбин в год

«Силовые машины» внедрили инновацию при выпуске первой газовой турбины ГТЭ-170

На энергомашиностроительном предприятии «Силовые машины» изготовили первый серийный экземпляр турбины большой мощности ГТЭ-170 по инновационной технологии. В сообщении пресс-службы энергоконцерна отмечается, что оборудование было заказано для Нижнекамской ТЭЦ «Татнефти» в комплекте с генератором и котлом-утилизатором.

Производственный график подразумевает передачу заказчику в 2024 году двух газовых турбин, в 2025-м — шести турбин, а еще через год — восьми. Начиная с 2027 года предприятие будет поставлять по 10 газовых турбин в год, а также увеличит их количество в перспективе. Кроме того, наладят сервисное обслуживание оборудования, а также производство и поставку запасных частей.

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В настоящее время заключены контракты на поставку четырех газовых турбин для Каширской ГРЭС «Интер РАО» и еще четырех — для объектов «Русгидро» на Дальнем Востоке.

Пять лет назад, в 2018 году, «Силовые машины» анонсировали разработку собственной технологии изготовления газовых турбин мощностью 65 МВт и 170 МВт. Весной 2021 года Минпромторг РФ присвоил турбине ГТЭ-170 статус инновационной, ее использовали в конкурсах на модернизацию старых ТЭС. Генеральный директор «Силмаша» в июне 2022 года рассказал, что стоит задача по выпуску 32 газовых турбин ГТЭ-170 для окупаемости затрат. Общий объем инвестиций «Силовых машин» оценивается в 25 млрд рублей, из них 6,8 млрд рублей на НИОКР были просубсидированы государством.

Источник: tass.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:АО «Силовые машины»
26.12.2023
Фото:АО «Силовые машины»
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