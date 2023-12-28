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«Прикуривая» чужую машину, водитель столкнется с двумя проблемами — объясняем почему

В ГИБДД нашли две причины, почему не стоит прикуривать чужой автомобиль

Не все автовладельцы знают, что если зимой прикуривать чужую машину, можно вывести из строя электронику своего автомобиля. А в ГИБДД предупредили еще об одной опасности таких действий.

Раньше прикуривание автомобиля не вызывало проблем, так как двигатели были карбюраторными, а из электроники была только кассетная магнитола. В современных автомобилях практически все функции завязаны на электронике. Несмотря на это, есть такие водители, которые до сих пор прикуривают автомобили, как это делали тридцать лет назад.

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Стоит отметить, что из-за таких манипуляций блоки электроники автомобиля-донора испытывают сильные перепады напряжения в момент запуска другой машины. Причем такие «ударные» нагрузки обычно проявляются не сразу, а только спустя время, после нескольких прикуриваний. В конечном итоге блок управления двигателем и другие электронные системы не выдержат и будут выдавать различные ошибки. Другими словами, желание помочь другому водителю обернется проблемами для автомобиля-донора.

Кроме того, в ГИБДД рассказали, что таким приемом зачастую пользуются нечистые на руку дельцы. Когда водитель помогает запустить двигатель ДВС машины незнакомого автовладельца, стоящего рядом с оживленной трассой с поднятым капотом и проводами для прикуривания, его подельник может незаметно проникнуть в салон вашей машины, чтобы совершить кражу гаджетов и другого имущества.

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Источник: njcar.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
28.12.2023
Фото:Depositphotos
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