Игровую приставку превратили в автомобильный спидометр

Zaku Mods Studio превратила Game Boy в цифровую приборную панель для автомобиля

Game Boy, культовая портативная игровая консоль, выпущенная в 1989 году, переживает вторую молодость в новом амплуа – спидометра.

Zaku Mods Studio, команда умелых моддеров, превратила классический Game Boy в цифровую приборную панель для автомобилей, которая отображает скорость движения.

Спидометр из Game Boy

Этот необычный проект мгновенно стал вирусным в социальных сетях, вызвав восторг у геймеров и автолюбителей. Изначально задуманный как единичный экземпляр, спидометр Game Boy оказался настолько популярен, что Zaku Mods Studio начала принимать предзаказы.

Модифицированный Game Boy больше не способен воспроизводить игры, поскольку его внутренняя часть полностью переделана. Оригинальные компоненты заменены цифровыми счетчиками и другой электроникой, отвечающей за отображение скорости. Внешний корпус консоли остался нетронутым, сохранив знакомый ретро-дизайн.

Спидометр Game Boy подключается к автомобилю через стандартный разъем OBD-II. После включения устройства на экране отображается текущая скорость движения. Цифры хорошо видны даже при ярком солнечном свете.

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Источник: ithome.com