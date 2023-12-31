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Игровую приставку превратили в автомобильный спидометр

Zaku Mods Studio превратила Game Boy в цифровую приборную панель для автомобиля

Game Boy, культовая портативная игровая консоль, выпущенная в 1989 году, переживает вторую молодость в новом амплуа – спидометра.

Zaku Mods Studio, команда умелых моддеров, превратила классический Game Boy в цифровую приборную панель для автомобилей, которая отображает скорость движения.

Спидометр из Game Boy
Спидометр из Game Boy

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

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Этот необычный проект мгновенно стал вирусным в социальных сетях, вызвав восторг у геймеров и автолюбителей. Изначально задуманный как единичный экземпляр, спидометр Game Boy оказался настолько популярен, что Zaku Mods Studio начала принимать предзаказы.

Модифицированный Game Boy больше не способен воспроизводить игры, поскольку его внутренняя часть полностью переделана. Оригинальные компоненты заменены цифровыми счетчиками и другой электроникой, отвечающей за отображение скорости. Внешний корпус консоли остался нетронутым, сохранив знакомый ретро-дизайн.

Спидометр Game Boy подключается к автомобилю через стандартный разъем OBD-II. После включения устройства на экране отображается текущая скорость движения. Цифры хорошо видны даже при ярком солнечном свете.

Источник: ithome.com

Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.


Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемЛежнин Роман
Фото:ithome.com
Количество просмотров 1
31.12.2023
Фото:ithome.com
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