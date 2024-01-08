Туристы рассказали, чего больше всего боятся в путешествиях
Согласно опросу, проведенному сервисом путешествий tutu и страховой компанией «СберСтрахование», самым сильным страхом туристов является опоздание на рейс, поезд или автобус. На это опасение указали 27% респондентов.
Другой распространенный страх – потеря паспорта или документов. Это опасение разделяют 20% туристов. Однако, согласно статистике, в год теряется всего около 0,5% паспортов.
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Несмотря на то, что некоторые страхи туристов не оправдываются, есть и такие, которые имеют под собой основания. Например, 11% путешественников опасаются заболеть во время поездки. Это вполне обоснованное беспокойство, ведь в незнакомой стране может быть сложно получить медицинскую помощь. В 2023 году в связи с заболеваниями туристы обращались за страховыми выплатами в 37% случаев.
Также туристов беспокоит плохая погода. Это опасение разделяют 11% опрошенных. В 2023 году из-за плохой погоды туристы обращались за страховыми выплатами в 11% случаев.
Страхи могут испортить любое путешествие, поэтому важно научиться с ними справляться. Вот несколько советов, которые помогут вам преодолеть страхи в путешествиях:
- Подготовьтесь к поездке заранее. Чем больше вы будете знать о своем маршруте, тем меньше поводов для беспокойства у вас будет.
- Страхуйте себя. Страховка поможет вам компенсировать финансовые потери в случае возникновения непредвиденных обстоятельств.
- Не бойтесь обращаться за помощью. Если вы чувствуете себя некомфортно, не стесняйтесь обращаться за помощью к другим туристам или сотрудникам отеля.
Придерживаясь этих советов, вы сможете сделать свое путешествие более приятным и беззаботным.
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Источник: РИА Новости
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