Резина не по сезону на автомобиле Chery могла стать причиной ДТП с участием 60 машин — СК
Причиной массового ДТП в Новгородской области мог стать автомобиль Chery с резиной не по сезону. Такую версию озвучили в Следственном комитете России.
«Предварительно установлено, что Chery под управлением 70-летнего жителя Коврова потерял управление и совершил столкновение с металлическим ограждением. Водитель оказался заблокированным в машине, а его супруга покинула автомобиль, чтобы установить знак аварийной остановки и вызвать помощь», — заявили в ведомстве.
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Спустя некоторое время следовавшие в попутном направлении автомобили совершили «последовательные столкновения с Chery и между собой». Среди них оказался и водитель Honda, в попытке избежать столкновения владелец машины наехал на ограждение.
Также отмечается, что кроме водителя и его супруги, ставшими жертвой ДТП после того, как они вышли из машины на трассу, в машине находились дети 2021 и 2023 годов рождения. Девятимесячный ребенок погиб, второй доставлен в больницу.
В СК располагают предварительной информацией, что на задней оси Chery установлены «покрышки, не соответствующие дорожным условиям». Это могло стать причиной первого ДТП. В ведомстве уточнили, что внешне шины выглядят как летние, но могут быть и стертыми зимними. Окончательно сезонность резины выяснит экспертиза. Кроме того, следователи оценят, насколько качественно подрядчик содержал трассу в зимнее время года.
Напомним, накануне днем на 526-м километре платной трассы М-11 между Москвой и Петербургом столкнулись более 60 грузовых и легковых автомобилей. В результате ДТП погибли четыре человека, включая одного ребенка. Еще 16 человек, из которых пятеро – дети, получили травмы различной степени тяжести.
По данному факту сотрудники региональной прокуратуры начали проверку, СК возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья.
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Источник: ria.ru
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