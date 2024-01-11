Дилеры в тревоге: на складах скопилось свыше 200 тысяч авто

Ольховский: в России прекратился рост цен на новые автомобили

Российские дилеры в 2024 году будут привлекать потенциальных покупателей скидками, потому что на авторынке в настоящее время образовался переизбыток продукции. Об этом в беседе с «Коммерсантом» рассказал гендиректор «Автодома» Андрей Ольховский.

«В условиях, когда дефицита автомобилей нет, а есть избыток, дилеры вынуждены давать какие-то скидки и преференции покупателям, чтобы клиенты выбирали их. Автомобилей сейчас много», — отмечает собеседник издания.

Отвечая на вопрос о количестве новых автомобилей у дилеров, Ольховский затруднился назвать точную цифру. По его мнению, на складах скопилось свыше 200 тысяч экземпляров.

Комментируя прогнозы экспертов автомобильной отрасли о том, что в 2024 году объем рынка не превысит 1,3 млн машин, Ольховский подчеркнул, что давать прогнозы в текущих условиях рискованно. Он напомнил о подсчетах экспертов автоотрасли, согласно которым рынок легковых автомобилей перевалит за 1,2 млн, но этого не произошло.

«По факту этого не случилось, и конец года, последние два месяца, были немного хуже, чем мы ожидали. Думаю, в 2024 году рынок будет максимум 1,25 млн. И то, если ЦБ начнет снижать процентную ставку не в середине года, а гораздо раньше, возможно, с 1 апреля или с 1 мая. Если это произойдет только в июле, то мы увидим эффект от снижения ставки только в октябре», — отмечает гендиректор.

Ольховский выразил мнение, что 2024 год будет провальным с точки зрения автомобильного бизнеса: и легкового сегмента, и грузового, и малотоннажного. Это будет большой урон для всей отрасли, подытожил собеседник издания.

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Источник: kommersant.ru