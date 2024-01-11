На АВТОВАЗе рассказали о грандиозных планах модернизации автомобилей

На АВТОВАЗе нашли возможность расширить модельную линейку

Российский производитель АВТОВАЗ намерен запустить новый автомобильный бренд до 2026 года. Об этом стало известно на пресс-конференции предприятия.

Отмечается, что под новым брендом планируется представить иностранные модели в сегментах C и D, но с какими автопроизводителями АВТОВАЗ заключит партнерские соглашения, пока не раскрывается.

Также в планах концерна начать в 2024 году продажи автомобиля Lada Niva Sport и выпустить Lada Vesta с автоматической коробкой и модернизированным двигателем объемом 1,8 л под названием EVO. Отмечается, что в скором времени начнется производство модели Lada Aura на базе платформы Vesta. Кроме того, на заводе в Ижевске налаживают выпуск Lada Largus и электрической версии модели.

Отмечается, что в 2024 году тольяттинский автогигант возобновит оснащение автомобилей электронной системой стабилизации (ESP) и другими опциями и расширит цветовую палитру кузова. Известно, что в текущем году вступит в финальную стадию подготовка к запуску новой доступной Lada Iskra.

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Источник: iz.ru