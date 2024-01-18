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Глава АВТОВАЗа Соколов пообещал совсем скоро рассекретить название нового бренда

На АВТОВАЗе решили раскрыть сроки старта продаж новой модели

Отечественный производитель АВТОВАЗ начнет продажи автомобилей под новым брендом уже весной текущего года. Об этом заявил президент компании Максим Соколов в эфире телеканала «Россия 24».

Он уточнил, что производством автомобилей займется завод в Санкт-Петербурге, и они появятся в шоу-румах дилеров Lada. При этом глава концерна подчеркнул, что это будет самостоятельная продукция петербургского автомобильного завода.

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Соколов не стал раскрывать название бренда, заверив только, что уже совсем скоро его рассекретят для общественности. Накануне в базе Роспатента появились изображения нового логотипа. С заявкой на регистрацию обратился «Автозавод Санкт-Петербург» – «дочка» АВТОВАЗа. Под этой маркой будут выпускаться лицензионные автомобили non-SUV и SUV в компактном и среднеразмерном сегментах (C и D).

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Источник: rg.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:АВТОВАЗ
Количество просмотров 111
18.01.2024
Фото:АВТОВАЗ
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