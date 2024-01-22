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Нужно развивать отечественный автопром — в РФ не все поддерживают параимпорт

В России 60% автовладельцев выступают за продление параллельного импорта

Большинство россиян поддерживают продление параллельного импорта иностранных автомобилей. Такой вывод сделали эксперты группы ВТБ в ходе своего исследования.

Почти 1,5 тысячи респондентов (60%) из числе тех, кто владеет автомобилем или планирует его покупку в ближайшее время, считают необходимым поддержать продление параллельного импорта в нашей стране. Причем 8% опрошенных убеждены в ужесточении правил, а треть – 32% – затруднилась с ответом.

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Поддерживающие параллельный импорт обосновывают свою позицию тем фактом, что «каждый имеет право выбора». Также, по их мнению, только благодаря схеме параллельного импорта можно приобрести качественные европейские, японские и корейские автомобили.

Больше трети респондентов (39%) хотели бы, чтобы в первую очередь по таким каналам наладили или расширили поставку машин, в частности из Японии. 28% опрошенных предпочитают европейские авто, а 24% выступают за корейские. Нашлись и такие, которые хотели бы купить по схеме параимпорта американскую марку.

Противники параллельного импорта убеждены, что нужно развивать отечественный автопром, а не закупать иномарки. Также участники опроса подчеркнули, что по этому каналу, в основном, завозят только автомобили сегмента премиум.

Вице-премьер и глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в конце декабря прошлого года сообщил, что правительство приняло решение продлить механизм параллельного импорта на 2024 год. Отмечается, что ведется работа по его корректировке, речь идет о том, что перечень и номенклатуры будут постепенно сокращаться. Нынешний порядок действует до 1 февраля 2024 года.

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Источник: ria.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 1
22.01.2024
Фото:Depositphotos
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