Состояние выживших в крушении самолета Falcon оценивается как удовлетворительное
Афганская радиостанция Hurriyat обнародовала видеозапись с обломками самолета Falcon 10 и выжившими после крушения пассажирами. По информации, их состояние оценивается как удовлетворительное.
Самолет Falcon 10, следовавший рейсом из Таиланда в Москву, перестал выходить на связь и пропал с радаров над областью на границе Афганистана и Таджикистана. Отмечается, что на борту воздушного судна находились шесть человек, двое из них — граждане России.
По факту крушения самолета Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело. О том, что спасатели обнаружили пропавший самолет, в Минтрансе Афганистана сообщили 21 января. Живыми найдены четыре человека, включая пилота.
Напомним, самолет Falcon вечером, 20 января перестал выходить на связь в районе Памира и потерпел крушение. На борту находились шесть человек, в том числе двое россиян. После того как была организована поисково-спасательная группа, были обнаружены четверо выживших.
Борт выполнял санитарную миссию.
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Источник: tass.ru
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