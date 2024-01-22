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Состояние выживших в крушении самолета Falcon оценивается как удовлетворительное

В Сети опубликовано видео с выжившими в катастрофе в Афганистане россиянами

Афганская радиостанция Hurriyat обнародовала видеозапись с обломками самолета Falcon 10 и выжившими после крушения пассажирами. По информации, их состояние оценивается как удовлетворительное.

Самолет Falcon 10, следовавший рейсом из Таиланда в Москву, перестал выходить на связь и пропал с радаров над областью на границе Афганистана и Таджикистана. Отмечается, что на борту воздушного судна находились шесть человек, двое из них — граждане России.

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По факту крушения самолета Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело. О том, что спасатели обнаружили пропавший самолет, в Минтрансе Афганистана сообщили 21 января. Живыми найдены четыре человека, включая пилота.

Напомним, самолет Falcon вечером, 20 января перестал выходить на связь в районе Памира и потерпел крушение. На борту находились шесть человек, в том числе двое россиян. После того как была организована поисково-спасательная группа, были обнаружены четверо выживших.

Борт выполнял санитарную миссию.

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Источник: tass.ru

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Ссылка на видео https://www.youtube.com/shorts/NkF0_sTsWJM

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:YouTube
Количество просмотров 1
22.01.2024
Фото:YouTube
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