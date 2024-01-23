Работа кипит: скоро все госчиновники пересядут на наши машины

Путину до 1 февраля доложат о переводе госчиновников на отечественные авто

Правительство РФ планирует до 1 февраля предоставить президенту информацию о том, как выполняется его указание пересадить чиновников на российские машины.

В августе прошлого года Президент выразил мнение, что все чиновники России должны использовать отечественные автомобили. Через месяц было официально поручено рассмотреть приоритетное использование госслужащими отечественных машин.

Ответственными за выполнение этого поручения были назначены Правительство РФ, Управление делами президента (УДП) РФ и губернаторы. Президент ожидает получить доклад от них до 1 февраля. «Доклад президенту будет направлен в установленный срок», – заверили ТАСС в пресс-службе Правительства РФ.

Управделами президента также ранее сообщило о закупке 105 автомобилей Lada Vesta для чиновников. Они будут использоваться, в первую очередь, для замены иностранных автомобилей, выработавших свой ресурс.

«Выбывшие» импортные автомобили будут проданы на аукционах, а средства от их продажи направят на закупку нового транспорта и оборудования.

Минпромторг ранее предоставил список брендов (Lada, Aurus, УАЗ, Москвич, Evolute и Haval) для приоритетного использования государственными и муниципальными служащими. Список будут обновлять по мере выхода на рынок новых моделей российского производства.

Автомобили для чиновников должны иметь российский VIN-номер и производиться в России в рамках специнвестконтрактов. Приоритетом при закупке становятся модели с высоким уровнем локализации. Приобретение автомобилей, чей уровень локализации не соответствует установленному пороговому значению для участия в госзакупках (не менее 3,2 тыс. баллов), возможно только после получения спецразрешения.

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Источник: ТАСС