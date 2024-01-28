Райские пляжи этой страны россияне теперь могут посетить напрямую
По данным перевозчика, полеты будут осуществляться с 6 марта по 30 мая 2024 года. Вылеты из России запланированы на среду, а обратные рейсы на четверг.
Заместитель генерального директора компании Сергей Крупнов пояснил, что решение о возможности продаж билетов на период с июня по сентябрь будет принято позднее. Это связано с риском низкой загрузки самолетов во время низкого сезона. Однако, сейчас уже можно планировать отдых на Филиппинах весной и ранним летом.
Авиарейсы будут выполняться на лайнерах «Суперджет-100» с технической посадкой в китайском Шицзячжуане для дозаправки. Стоимость билета в одну сторону начинается от 36,8 тысячи рублей. Это предложение будет интересно туристам из Сибири и Дальнего Востока, а также жителям других регионов.
Филиппины привлекают туристов своими прекрасными пляжами, экзотической природой и богатым культурным наследием. Большинство путешественников предпочитают экскурсионные туры, посещают несколько островов и бронируют комфортабельные номера в отелях категории «четверки» и «пятерки». Возможность прямых рейсов из России на Филиппины облегчит планирование и сделает поездку более удобной для многих туристов.
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Источник: «ИрАэро»
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