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Точка невозврата: какой лубрикант выбрать для надежной работы двигателя автомобиля

Водителям объяснили, при каких температурах замерзшее масло повредит ДВС машины

Для корректной работы двигателя автомобиля в зимнее время очень важно помнить о риске замерзания лубриканта. Иначе автовладельцу грозят серьезные проблемы в виде дорогостоящего ремонта. Эксперты объяснили, при каких минусовых температурах для моторных масел наступит критический момент.

При низких температурах вязкость масла увеличивается, оно становится более густым, при высоких, наоборот – вязкость уменьшается. Температура замерзания масла зависит от типа и качества лубриканта. Например, некоторые минеральные составы застывают при минус 15оС. Полусинтетические масла не выдерживают -25оC. Для экстремально низких температур лучше всего подходят синтетические масла, которые не теряют своих свойств.

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Специально для масел приняли классификация SAE (Американское общество автомобильных инженеров), благодаря которой можно узнать об их характеристиках и сезоне использования. В частности, цифра перед буквой W указывает на низкотемпературную вязкость. Другими словами, это порог температуры, при которой мотор заведется, а масляный насос прокачает масло без угрозы сухого трения деталей мотора. Чем меньше этот показатель, тем ниже температура, при которой мотор сможет функционировать бесперебойно.

Масла, у которых перед W стоит ноль, рассчитаны температуру до -40°C, лубрикант с маркировкой 5W работает до -35°C, масло с обозначением 10W способно работать при -30°C. Если указано 15W, такое масло рассчитано на работу при -25°C, лубрикант с индексом 20W способен работать до -20°C.

Не стоит забывать, что масло со временем стареет и теряет свои свойства, поэтому может застыть даже при более высоких температурах. Зная характеристики масла, можно рассчитать критическую температуру, при которой лубрикант застынет и не сможет выполнять свои функции. По этой причине запуск двигателя в таких условиях чреват серьезными проблемами из-за повышенного трения и как следствие – износа деталей силового агрегата.

Источник: tarantas.news

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:freepik / vector_corp
Количество просмотров 2
30.01.2024
Фото:freepik / vector_corp
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