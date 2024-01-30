Точка невозврата: какой лубрикант выбрать для надежной работы двигателя автомобиля

Водителям объяснили, при каких температурах замерзшее масло повредит ДВС машины

Для корректной работы двигателя автомобиля в зимнее время очень важно помнить о риске замерзания лубриканта. Иначе автовладельцу грозят серьезные проблемы в виде дорогостоящего ремонта. Эксперты объяснили, при каких минусовых температурах для моторных масел наступит критический момент.

При низких температурах вязкость масла увеличивается, оно становится более густым, при высоких, наоборот – вязкость уменьшается. Температура замерзания масла зависит от типа и качества лубриканта. Например, некоторые минеральные составы застывают при минус 15оС. Полусинтетические масла не выдерживают -25оC. Для экстремально низких температур лучше всего подходят синтетические масла, которые не теряют своих свойств.

Специально для масел приняли классификация SAE (Американское общество автомобильных инженеров), благодаря которой можно узнать об их характеристиках и сезоне использования. В частности, цифра перед буквой W указывает на низкотемпературную вязкость. Другими словами, это порог температуры, при которой мотор заведется, а масляный насос прокачает масло без угрозы сухого трения деталей мотора. Чем меньше этот показатель, тем ниже температура, при которой мотор сможет функционировать бесперебойно.

Масла, у которых перед W стоит ноль, рассчитаны температуру до -40°C, лубрикант с маркировкой 5W работает до -35°C, масло с обозначением 10W способно работать при -30°C. Если указано 15W, такое масло рассчитано на работу при -25°C, лубрикант с индексом 20W способен работать до -20°C.

Не стоит забывать, что масло со временем стареет и теряет свои свойства, поэтому может застыть даже при более высоких температурах. Зная характеристики масла, можно рассчитать критическую температуру, при которой лубрикант застынет и не сможет выполнять свои функции. По этой причине запуск двигателя в таких условиях чреват серьезными проблемами из-за повышенного трения и как следствие – износа деталей силового агрегата.

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Источник: tarantas.news