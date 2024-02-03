Honda Accord вернется в Россию в трех вариациях

В Китае представлены три новые модели Honda Accord, включая гибрид

Семейство автомобилей дополнили версии: 260 Turbo Deluxe Edition и 260 Turbo Premium Edition. Все модели оснащены 1,5-литровым двигателем, мощностью 192 л. с. Кроме того, появилась роскошная гибридная версия e:PHEV с двигателем объемом 2 литра и мощностью 148 л. с., дополненным электродвигателем на 184 л. с. Запас хода на чисто электрической силе составляет 106 километров.

Honda Accord

Что касается габаритов, новинка имеет длину в 4980 мм, ширину 1860 мм и высоту 1450мм. Колесная база составляет 2830 мм. Автомобиль также оснащен сквозными задними фонарями и скрытой выхлопной системой. Диффузоры по обеим сторонам задней части кузова и задний спойлер придают ему спортивный вид. Гибридная модель имеет высочайший стандарт качества с лого PHEV на задней части машины.

Honda Accord

В салоне машины можно обнаружить 12,3-дюймовый центральный экран управления, который является самым большим в истории Honda. Он оборудован новейшей версией системы Honda Connect 4.0, которая поддерживает подключение к Apple CarPlay и Android Auto, а также обновления через воздух.

Кроме всего вышеперечисленного, новая модель Honda Accord также имеет систему драйверской помощи Honda Sensing, а также аудиосистему Bose с 12 динамиками и 10,2-дюймовой жидкокристаллической панелью приборов.

Небольшая надежда на появление новых моделей Honda Accord на российском рынке существует благодаря возможности параллельного импорта.

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Источник: autohome.com.cn