УАЗ сделал свои внедорожники надежнее с помощью одной детали

УАЗ модернизировал передний мост внедорожников «Патриот», «Пикап» и «Профи»

Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) продолжает совершенствовать свои автомобили, чтобы они соответствовали современным требованиям и ожиданиям потребителей.

С 1 февраля 2023 года УАЗ начал выпуск автомобилей с новым передним мостом улучшенной конструкции. Дополнительные уплотнения картера редуктора моста предотвращают попадание влаги в картер главной передачи, что исключает превращение масла в эмульсию. Это значительно повышает долговечность и надежность редуктора моста. Также были модернизированы приводы, что способствует снижению вибраций и шума.

УАЗ «Патриот»

Литьевая оснастка моста была изменена. Решение перенести предохранительный клапан с кожуха полуоси в отливку картера повышает надежность моста и снижает риск утечки масла.

Это изменение коснулось моделей «Патриот», «Пикап» и «Профи 4х4».

Появление улучшенного переднего моста не повлияло на цены автомобилей УАЗ напрямую. Однако в январе 2023 года Ульяновский автозавод повысил цены на свою легковую и коммерческую линейку автомобилей 2024 года выпуска. Рост цен на модели LCV УАЗа со сменой года производства составил от 35 до 105 тыс. рублей или 2,5-6,5%.

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Источник: Автоновости дня