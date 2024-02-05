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816 л.с., суперпроходимость — этот внедорожник уже в продаже в РФ

На рынок вышел адаптированный для РФ премиальный внедорожник M-Hero за 15,9 млн

В России стартовали продажи премиального внедорожника M-Hero I. Полноприводная модель представлена российским потребителям с гибридной силовой установкой. О начале заказов у дилеров бренда сообщили в пресс-службе компании «Моторинвест» – официального дистрибьютора Dongfeng.

Силовой агрегат M-HERO I состоит из трех электромоторов, выдающих мощность в 816 л. с. и пиковым крутящим моментом в 1050 Нм, а также ДВС, выполняющего роль генератора для подзарядки литиевой батареи. Чтобы разогнаться до первой «сотни», внедорожнику понадобится всего 6 секунд.

M-Hero
M-Hero
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Благодаря тройной литиевой батарее емкостью 65 кВт.ч внедорожник преодолеет без дозаправки 175 км на электротяге и 750 км в гибридном режиме (по методике WLTP). На заряд батареи от 30 до 80% понадобится всего 38 минут, а в режиме медленной зарядки переменным током потребуется шесть часов.

«Меню панели приборов, блок мультимедиа, включая монитор в подлокотнике задних пассажиров ультратехнологичного внедорожника, полностью русифицированы и подготовлены для эксплуатации российскими пользователями. Сервисы Яндекс Авто, включая музыку и навигатор уже предустановлены в программном обеспечении», — заверили в пресс-службе.
M-Hero
M-Hero

Дорожный просвет в стандартном положении составляет 221 мм, а в режиме Off-Road – до 326 мм. Благодаря адаптивной пневмоподвеске водителю и пассажирам обеспечен комфорт даже при преодолении высоких перепадов поверхности, а максимальная глубина брода составляет 900 мм. Цена новинки стартует от 15,9 млн рублей, на выбор покупателей три цвета кузова – черный, серый и темно-зеленый.

Источник: пресс-релиз компании «Моторинвест»

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За РулемСветлана Тарасенко
Количество просмотров 1
05.02.2024
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