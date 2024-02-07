Окно в машине примерзло и не открывается? Бейте стекла!

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«За рулем» рассказал, как удар локтем позволит освободить замерзшее стекло

Опытные водители пользуются рядом приемов, которые кому-то могут показаться странными, но которые, тем не менее, проверены многолетней практикой. Эксперт «За рулем» Алексей Ревин собрал такие приемы в одном материале и, в частности, рассказал о редком лайфхаке, который можно применить, если нужно опустить прихваченное морозом стекло. Вам поможет... удар локтем!

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Мнение специалиста

Алексей Ревин, эксперт «За рулем»:

— Так приходится поступать, если нужно опустить примерзшее стекло, например, чтобы вставить карточку в автоматический шлагбаум. Находясь на водительском месте, нужно ударить локтем по стеклу в район нижней кромки. Руке не будет больно – ее защитит толстая зимняя одежда.

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И за стекло не переживайте — не разобьется. А вот лед потрескается и освободит стекло. В некоторых случаях придется ударить несколько раз.

Другие необычные приемы опытных шоферов «За рулем» рассматривает в новой статье!

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За РулемИннокентий Кишкурно
Фото:freepik / kaboompics
Количество просмотров 1
07.02.2024
Фото:freepik / kaboompics
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