Новое поколение «китайского УАЗа» заметили на тестах

Опубликованы новые подробности о новом поколении внедорожника Beijing BJ212

Предыдущее поколение армейского внедорожника Beijing BJ212 было представлено на выставке «Комтранс» 2023 в Москве. Сейчас на тестах замечено новое поколение.

Новый BJ212 сохранил некоторые черты своего предшественника, но стал более современным и технологичным. Так, автомобиль получил цельнометаллический кузов, пружинную подвеску спереди и сзади, а также рамную конструкцию. В экстерьере выделяются круглые светодиодные фары, фирменные передние крылья и угловатый кузов. На пятой двери размещено запасное колесо.

Beijing BJ212

Под капотом нового BJ212 установлен бензиновый двигатель объемом 2,4 литра мощностью 150 л. с. Мотор работает в паре с 6-ступенчатой механической коробкой передач или 5-ступенчатым «автоматом». Полный привод с возможностью блокировки дифференциала заднего моста.

В салоне внедорожника установлены два больших дисплея: один отвечает за приборную панель, другой за управление мультимедийной системой. Интерьер выполнен в минималистичном стиле с использованием качественных материалов.

По предварительным данным, новый Beijing BJ212 появится в продаже в 2024 году. Ожидаемая цена около 4 млн рублей.

Основными конкурентами нового Beijing BJ212 станут УАЗ Хантер, Great Wall Tank 300 и Haval H9.

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Источник: IXBT