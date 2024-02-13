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Автомобильный завод АГР — с таким названием в ЕГРЮЛ значится бывший завод Hyundai

Бывший завод Hyundai в Петербурге получил новое название

Бывший завод южнокорейского автопроизводителя Hyundai Петербурге получил новое название — теперь это «Автомобильный завод АГР». Такие данные появились в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ), документ есть в распоряжении редакции.

Сокращенное название — «Автозавод АГР», пост генерального директора предприятия, владельцем которого является автохолдинг AGR, занял Алексей Калицев. До этого назначения он был управляющим директором Хендэ Мотор СНГ.

Выписка из ЕГРЮЛ
Выписка из ЕГРЮЛ
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Напомним, в конце января 2024 года компания «Арт-Финанс», входящая в автохолдинг AGR, заключила контракт на покупку ООО «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» — российской «дочки» южнокорейского концерна.

Компании отошли две производственные площадки Hyundai в Петербурге: одна в Каменке, другая — в Шушарах (бывший завод GM).

Ранее глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что запуск серийного производства автомобилей на заводе в Шушарах состоится во втором квартале 2024 года. С марта 2022 года работа предприятия была остановлена из-за санкций.

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Фото:Александр Демьянчук/ТАСС
13.02.2024
Фото:Александр Демьянчук/ТАСС
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