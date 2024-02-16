22% россиян купят машину после ДТП при условии, что в нем никто не пострадал

Опрос: 74% россиян готовы купить автомобиль, побывавший в ДТП

Стало известно, что 74% россиян готовы приобрести автомобиль, который побывал в ДТП. Такие результаты получили специалисты в ходе исследования.

В частности, 35% опрошенных купят автомобиль при условии незначительных повреждений после ДТП, столько же респондентов согласились приобрести машину со скидкой. Причем 22% выразили готовность купить такой автомобиль, если будут знать, что в результате ДТП никто не пострадал.

Отмечается, что 76% участников опроса не готовы приобрести машину с техническим изъяном, только 24% ответили положительно на этот вопрос. На вопрос о недостатках наименее критичными указали поломки двигателя 29%, на проблемы с отоплением указали 25%, а с системой очищения 21%. При этом 5% отказались бы от покупки автомобиля с проблемами с системой безопасности и быстрым расходом топлива.

Почти треть опрошенных (29%) допускают, чтобы у автомобиля должно было быть не более 3-4 владельцев, столько же респондентов считают, что бывших владельцев должно быть не больше 2-3. И только каждый пятый (22%) указал предыдущий владелец должен быть только один.

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Источник: iz.ru