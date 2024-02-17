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Почему российские туристы разочарованы в Европе? Мнение дипломата

Евросоюз теряет российских туристов из-за политики «закрытых дверей»

Кирилл Логвинов, исполняющий обязанности постоянного представителя России при Евросоюзе, выразил мнение, что Евросоюз совершает ошибку, придерживаясь политики «закрытых дверей» в отношении российских туристов.

Это не только вредит экономике ЕС, но и негативно сказывается на имидже региона в глазах россиян.

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По словам дипломата, спад турпотока из России в Европу обусловлен несколькими факторами.

Во-первых, это ужесточение визовой политики. Российским гражданам стало сложнее получить визы для поездки в Европу, а стоимость визового сбора за последние годы значительно выросла.

Во-вторых, Брюссель создал препятствия в плане воздушного сообщения. Российским авиакомпаниям было запрещено летать в некоторые европейские страны, а время полетов в другие страны было значительно увеличено.

В-третьих, на Западе обострились проблемы миграционного характера, что сделало пребывание в Европе менее комфортным для туристов.

Логвинов подчеркнул, что в результате этих факторов многие российские туристы просто не хотят ехать в Европу, даже если имеют все возможности.

Источник: РИА Новости

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Unsplash
17.02.2024
Фото:Unsplash
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