Названы бюджетные зарубежные направления для отдыха в праздники
Эксперты туристического рынка назвали самые доступные зарубежные маршруты для отдыха на День защитника Отечества и 8 Марта.
Первым в списке бюджетных направлений для россиян значится Беларусь. Эта страна отличается близким расположением, отсутствием языкового барьера и невысокими ценами на проживание, питание и экскурсии.
Абхазия – прекрасная возможность отдохнуть у моря в комфортных условиях. Бюджет поездки будет сравнительно недорогим, особенно если учесть наличие собственной базы отдыха.
Грузия привлекает туристов своей богатой культурой, вкусной кухней и кавказским гостеприимством.
Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин подчеркнул, что на всех перечисленных направлениях наиболее востребованными являются культурно-познавательные и экскурсионные туры. Это связано с оптимальными затратами на проживание и развлечения для семей с детьми.
- «За рулем» можно читать в Одноклассниках
Источник: Известия
ВЫИГРАЙ ЛАДУ ОТ «ЗА РУЛЕМ»!
Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 в самом разгаре. Помогите нам выбрать лучшие автомобильные новинки года, заполните анкету и... следите за розыгрышем в прямом эфире. Одна из призовых Лад может стать вашей!