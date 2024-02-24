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Названы бюджетные зарубежные направления для отдыха в праздники

Белоруссию и Абхазию признали самыми недорогими странами для путешествий

Эксперты туристического рынка назвали самые доступные зарубежные маршруты для отдыха на День защитника Отечества и 8 Марта.

Первым в списке бюджетных направлений для россиян значится Беларусь. Эта страна отличается близким расположением, отсутствием языкового барьера и невысокими ценами на проживание, питание и экскурсии.

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Сколько протянет автомобиль (и как отдалить его старость): разбираем по пунктам

Абхазия – прекрасная возможность отдохнуть у моря в комфортных условиях. Бюджет поездки будет сравнительно недорогим, особенно если учесть наличие собственной базы отдыха.

Грузия привлекает туристов своей богатой культурой, вкусной кухней и кавказским гостеприимством.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин подчеркнул, что на всех перечисленных направлениях наиболее востребованными являются культурно-познавательные и экскурсионные туры. Это связано с оптимальными затратами на проживание и развлечения для семей с детьми.

Источник: Известия

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За РулемЛежнин Роман
Фото:freepik / freepik
Количество просмотров 1
24.02.2024
Фото:freepik / freepik
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