Российским многодетным семьям будут оплачивать путешествия
Депутат Госдумы Яна Лантратова предложила вице-премьеру правительства Дмитрию Чернышенко рассмотреть возможность предоставления многодетным семьям туристического кэшбека в размере 100%.
По мнению Лантратовой, подобная мера позволит стимулировать внутренний туризм и сделать его более доступным для семей с детьми. Она предлагает предоставлять компенсацию расходов на отдых и туризм в зависимости от количества детей в семье – от 20% при наличии двух детей до 100% при наличии шести и более детей. При этом максимальная сумма компенсации не должна превышать 100 тыс. рублей на одну семью.
Лантратова напоминает, что с 2020 года в России действовала государственная программа «Туристический кэшбек», целью которой было стимулировать и популяризировать путешествия по стране. Однако в октябре 2023 года правительство РФ приняло решение не возобновлять программу в 2024 году.
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Источник: Известия
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