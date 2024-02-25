Российским многодетным семьям будут оплачивать путешествия

Депутат предлагает стопроцентный туристический кэшбек для многодетных семей

Депутат Госдумы Яна Лантратова предложила вице-премьеру правительства Дмитрию Чернышенко рассмотреть возможность предоставления многодетным семьям туристического кэшбека в размере 100%.

По мнению Лантратовой, подобная мера позволит стимулировать внутренний туризм и сделать его более доступным для семей с детьми. Она предлагает предоставлять компенсацию расходов на отдых и туризм в зависимости от количества детей в семье – от 20% при наличии двух детей до 100% при наличии шести и более детей. При этом максимальная сумма компенсации не должна превышать 100 тыс. рублей на одну семью.

Лантратова напоминает, что с 2020 года в России действовала государственная программа «Туристический кэшбек», целью которой было стимулировать и популяризировать путешествия по стране. Однако в октябре 2023 года правительство РФ приняло решение не возобновлять программу в 2024 году.

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Источник: Известия