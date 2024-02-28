#
Выиграй Ладу
Где сэкономить?Китайские автоТуристическая РоссияАвтоспортЗадать вопросС пробегомIQ-тестГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортШиныПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Три тысячи рублей: набирает популярность услуга реанимации авто после зимней спячки
28 февраля
Три тысячи рублей: набирает популярность услуга реанимации авто после зимней спячки
Услуги реанимации застоявшейся за зиму машины...
Дело в занижении таможенных платежей: в Chery признали разброс цен на автомобили
28 февраля
Дело в занижении таможенных платежей: в Chery признали разброс цен на автомобили
В Chery объяснили причину разницы цен...
Застряли в снегу или грязи? Рассказываем быстрый способ выбраться!
28 февраля
Застряли в снегу или грязи? Рассказываем быстрый способ выбраться!
«За рулем»: недорогой трапик-антибукс, который...

Три тысячи рублей: набирает популярность услуга реанимации авто после зимней спячки

Услуги реанимации застоявшейся за зиму машины остаются востребованными в России

Нынешняя зима выдалась довольно снежной. Поэтому некоторые автовладельцы до весны отказались от использования своих машин из-за связанных с обильными осадками сложностей, оставив свои авто припаркованными во дворах.

С приходом потепления таким автолюбителям придется откапывать свою машину, открывать примерзшие двери, запускать аккумулятор, если он разрядится.

ВЫИГРАЙ ЛАДУ! Разыграем три автомобиля среди читателей, которые проголосуют в Гран-при «За рулем».

Как скоро АКП накроется, если на каждом светофоре переключаться в нейтралку

Не всякому захочется проделывать такую работу самому. За 3000 рублей на сайтах объявлений предлагают свои услуги специалисты, способные физически, и технически подготовить такую машину.

Авторы объявлений обещают за несколько часов полностью расчистить машину от осадков, аккуратно открыть, причем без повреждений краски, завести и прогреть.

Судя по числу отзывов, такие услуги сейчас весьма востребованы.

Ранее эксперт «За рулем» объяснил, как буксировать автомобиль с АКП.

Источник: «АвтоВзгляд»

Онлайн-розыгрыш автомобилей
состоится 14 марта 2024 года

ВЫИГРАЙ ЛАДУ ОТ «ЗА РУЛЕМ»!

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 в самом разгаре. Помогите нам выбрать лучшие автомобильные новинки года, заполните анкету и... следите за розыгрышем в прямом эфире. Одна из призовых Лад может стать вашей!


ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ УЧАСТНИКА

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемУшакова Ирина
Фото:Олег Смолин / За рулем
28.02.2024
Фото:Олег Смолин / За рулем
Поделиться:
Оцените материал:
0