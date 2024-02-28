Три тысячи рублей: набирает популярность услуга реанимации авто после зимней спячки

Услуги реанимации застоявшейся за зиму машины остаются востребованными в России

Нынешняя зима выдалась довольно снежной. Поэтому некоторые автовладельцы до весны отказались от использования своих машин из-за связанных с обильными осадками сложностей, оставив свои авто припаркованными во дворах.

С приходом потепления таким автолюбителям придется откапывать свою машину, открывать примерзшие двери, запускать аккумулятор, если он разрядится.

Не всякому захочется проделывать такую работу самому. За 3000 рублей на сайтах объявлений предлагают свои услуги специалисты, способные физически, и технически подготовить такую машину.

Авторы объявлений обещают за несколько часов полностью расчистить машину от осадков, аккуратно открыть, причем без повреждений краски, завести и прогреть.

Судя по числу отзывов, такие услуги сейчас весьма востребованы.

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Источник: «АвтоВзгляд»