Как по цвету дыма из выхлопной трубы определить неисправности автомобиля

Автоэксперт Амелин: Появление белого дыма из выхлопной трубы может говорить о серьезной поломке

Появление белого дыма из выхлопной трубы любого транспорта может насторожить, особенно если это происходит в теплую и сухую погоду, когда парение из выхлопной трубы не предполагается. Но в холода белый дым может объясняться конденсацией, которая исчезает после прогрева двигателя. При появлении белого дыма в жаркую погоду необходимо проверить систему охлаждения на утечки и другие проблемы.

Белый дым может быть как легким и напоминать пар, так и более плотным, указывая на испарение охлаждающей жидкости или воды в выхлопной системе. Он может появляться на холостом ходу, при запуске или ускорении, и если дым имеет сладковатый запах, вероятнее всего, это охлаждающая жидкость, что говорит о более серьезной проблеме.

Если автовладелец будет игнорировать белый дым, это грозит износом поршневой группы и других узлов, что в результате может привести к замене двигателя или его капремонту, пояснил автоэксперт Дмитрий Амелин.

Наиболее частые причины белого дыма из выхлопной трубы бензиновых двигателей:

1. Конденсат: накопление влаги, которая испаряется при прогреве машины.

2. Повреждение прокладки головки блока цилиндров (ГБЦ): утечка охлаждающей жидкости, приводящая к ее попаданию в камеру сгорания.

3. Протечка антифриза в коллектор: проникновение охлаждающей жидкости в масло.

4. Неисправность термостата: может вызывать белый дым, особенно если он исчезает после прогрева на холоде.

5. Грязные фильтры и форсунки могут также провоцировать появление белого дыма.

Для дизельных двигателей причинами возникновения дыма могут быть влага в глушителе, несгоревшее топливо из-за недостаточного нагрева цилиндров или попадание антифриза в камеру сгорания, из-за чего в будущем может потребоваться капремонт двигателя.

Игнорировать появление белого дыма крайне не рекомендуется, поскольку этот признак может указывать на серьезные неисправности, требующие срочного ремонта.

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Источник: autonews.ru