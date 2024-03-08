Вам такси? Укажите ближайшую крышу

На выставке MWC в Испании представили летающее такси S4-SKT

Технологии летающих такси находятся в стадии активного развития. Сразу несколько мировых компаний стремятся внедрить этот вид воздушного транспорта на короткие расстояния в городах. На стенде Joby Aviation и SK Telecom на выставке MWC в Барселоне была продемонстрирована живая симуляция прототипа такого летательного аппарата S4-SKT.

Прототип S4-SKT – это устройство размером с небольшой самолет, с шестью несущими винтами. Внутри кабины могут разместиться четыре человека, а максимальная скорость летающего такси составляет 322 километра в час. При этом оно очень тихое – гораздо тише самолета.

S4-SKT

Симулятор S4-SKT разместили на платформе, которая, когда пользователи садятся в аппарат, включает роторы и имитирует местный полет по любому городу. Платформа перемещается, имитируя повороты рулем пилота.

Летающие такси, а также водные такси должны стать решением проблемы интенсивного дорожного движения в мегаполисах, таких как Нью-Йорк, Мадрид или Париж.

Однако придется преодолеть ряд трудностей, прежде чем эти летающие такси можно будет использовать по назначению. Например, необходима инфраструктура для вертодромов-такси в городах.

Одним из решений может быть строительство зданий таким образом, чтобы на их крышах можно было разместить просторные вертолетные площадки, с которых можно отправляться в разные части города или, например, быстро доставлять пассажиров в аэропорт.

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Источник: gearrice.com