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Уникальная ситуация: в РФ женщины стали больше мужчин ездить за рулем

Fit Service: женщины стали ездить на автомобилях больше, чем мужчины

Согласно данным совместного исследования сети автосервисов Fit Service и аналитического агентства Gruzdev-Analyze, женщины в РФ стали ездить на машинах больше мужчин. Исследователи сравнили показатели 2023 года, который стал переломным, и 2019 докризисного года.

Аналитики отметили, что в 2019 году мужчины в этом плане заметно опережали женщин — у них пробег составлял 14,2 тыс. км в год, а у женщин — 11,2 тыс. км в год. По итогам 2023 года средний годовой пробег у женщин составляет 12,8 тыс. км (прирост на 14%), а у мужчин — 12,3 тыс. км (понижение на 13%).

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Гендиректор Gruzdev-Analyze Александр Груздев констатитрует, что сложившаяся ситуация с пробегами у мужчин и женщин уникальна. Он предполагает, что это объясняется ростом трудовой нагрузки на мужчин, увеличением их загруженности на специфических профессиях, где необходима физическая сила.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Екатеринбурге владелец продает ЗАЗ-968 1986 года за 2 млн рублей.

Источник: «Газета.Ru»

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За РулемУшакова Ирина
Фото:freepik / freepik
Количество просмотров 3
06.03.2024
Фото:freepik / freepik
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