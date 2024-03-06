Уникальная ситуация: в РФ женщины стали больше мужчин ездить за рулем

Fit Service: женщины стали ездить на автомобилях больше, чем мужчины

Согласно данным совместного исследования сети автосервисов Fit Service и аналитического агентства Gruzdev-Analyze, женщины в РФ стали ездить на машинах больше мужчин. Исследователи сравнили показатели 2023 года, который стал переломным, и 2019 докризисного года.

Аналитики отметили, что в 2019 году мужчины в этом плане заметно опережали женщин — у них пробег составлял 14,2 тыс. км в год, а у женщин — 11,2 тыс. км в год. По итогам 2023 года средний годовой пробег у женщин составляет 12,8 тыс. км (прирост на 14%), а у мужчин — 12,3 тыс. км (понижение на 13%).

Гендиректор Gruzdev-Analyze Александр Груздев констатитрует, что сложившаяся ситуация с пробегами у мужчин и женщин уникальна. Он предполагает, что это объясняется ростом трудовой нагрузки на мужчин, увеличением их загруженности на специфических профессиях, где необходима физическая сила.

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Источник: «Газета.Ru»