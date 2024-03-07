Автомобили HiPhi в России скоро закончатся: поставщик озвучил сроки
После остановки китайского завода запасов машин HiPhi в РФ хватит максимум на полгода, проинформировали в компании AGR Automotive Group, занимающейся поставками этих автомобилей в Россию.
В компании пояснили, что далее, вероятно, производство этих моделей возобновится, и решение о продолжении работы с указанным брендом будет приниматься дополнительно.
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Китайский завод, производящий электромобили HiPhi класса премиум, на полгода заморозил работу своего единственного завода в городе Яньчэн. Уточняется, что машины этого бренда довольно популярны в России.
Завод остановился из-за финансовых трудностей, об этом сообщалось еще в начале 2024 года.
Согласно внутренней памятке, которую HiPhi разослала своим работникам в мессенджере WeChat, с 18 февраля завод перешел в стадию остановки производства сроком на полгода.
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Источник: «Газета.Ru»