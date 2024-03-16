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Что такое заводы-зомби и почему в будущем их число будет неуклонно расти?

Феномен заводов-зомби в Китае набирает обороты из-за перехода на электромобили

Рост популярности электромобилей в Китае привел к резкому сокращению спроса на автомобили с двигателями внутреннего сгорания (ДВС). В результате в стране наблюдается увеличение числа так называемых заводов-зомби – производственных предприятий, которые работают с крайне малой эффективностью, едва покрывая операционные расходы.

По данным шанхайской консалтинговой компании Automobility, в 2023 году в Китае произведено 17,7 млн автомобилей с ДВС, что на 37% меньше, чем в 2017 году. Неиспользуемые производственные мощности в этой отрасли составляют около 25 млн из 50 млн единиц годовой мощности.

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Переход Китая на электромобили обусловлен несколькими факторами, включая правительственные инициативы по сокращению выбросов, растущие экологические проблемы в крупных городах и растущая конкуренция со стороны отечественных производителей электромобилей.

В условиях агрессивной ценовой войны на китайском автомобильном рынке производители ДВС сталкиваются с сильным ценовым давлением. Иностранные автогиганты, такие как Toyota, Volkswagen и GM, также испытывают трудности, так как они отстают в выпуске популярных недорогих электромобилей и гибридов, что приводит к потере рыночной доли.

Аналитики прогнозируют, что в течение следующего десятилетия в Китае появятся сотни заводов-зомби, поскольку автомобильная промышленность продолжает трансформироваться в пользу электромобилей. Эта тенденция может иметь серьезные последствия для экономики страны, приводя к потере рабочих мест, социальным потрясениям и снижению экономического роста.

Источник: Financial Times

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Unsplash
16.03.2024
Фото:Unsplash
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