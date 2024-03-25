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У этого кроссовера с передним приводом комплектация, как у 4х4, а стоит дешевле

Цена кроссовера Omoda C5 с полным приводом выросла в РФ за год на 350 тыс рублей

Полноприводный кроссовер Omoda C5 вышел на рынок России в марте 2023 года, и к настоящему моменту его цена выросла на 350 тыс. рублей. В сравнении с ценами 2023 года рост составил 12,5%.

Согласно актуальным прайс-листам компании, стоимость Omoda C5 с полным приводом в комплектации Active стартует от 3,139 млн рублей. Для сравнения: еще в марте прошлого горда за кроссовер просили 2,789 млн рублей. А за комплектацию Supreme кроссовер продается за 3,309 млн рублей, хотя еще год назад его цена составляла 3,049 млн рублей.

Omoda C5
Omoda C5
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Что касается версии Omoda C5 с передним приводом, ее цена ниже почти на 500 тыс. руб., чем полноприводная версия. На данный момент за Omoda C5 в комплектации Joy (аналогичная по оснащению с полноприводной комплектацией Active) просят от 2,679 млн рублей.

У компактного кроссовера ультрасовременный дизайн, а решетка радиатора слишком массивная для подобного класса. Omoda C5 AWD оснащена двигателем объемом 1,6 л мощностью 150 л.с., АКП и три новых режима — они переключаются кнопками на центральном тоннеле, алгоритмы работы дросселя и электронных систем подразумевают режимы: «Снег», «Грязь» и «4х4». Есть зимний пакет, он включает обогрев руля, передних и задних сидений, лобового стекла, емкость бачка омывателя составляет пять литров.

Omoda C5
Omoda C5
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Источник: autonews.ru



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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Omoda
25.03.2024
Фото:Omoda
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